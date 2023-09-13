Новыми экзотическими животными пополнился зоопарк Шымкента

Администрация Шымкентского зоопарка 13 сентября 2023 года поделилась радостной новостью с жителями и гостями мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

"Мы спешим сообщить Вам приятную новость! Коллекция нашего зоопарка пополнилась экзотическими животными, в рамках ЕАРАЗА к нам из Израиля приехали серые кенгуру... Сотрудники зоопарка назвали их Каем и Гердой, животные постепенно адаптируются к нашему климату, новому вольеру и сотрудникам ухаживающим за ними", – говорится в сообщении зоопарка Шымкента в Instagram.

Жителей и гостей города администрация зоопарка пригласила "в гости посмотреть на этих красавцев!"

Серый кенгуру (он же большой серый кенгуру, исполинский кенгуру, лесной сумчатый кенгуру) – самый распространенный вид кенгуру в Австралии. В жизни его размеры впечатляют: 1,3-1,6 метра длина тела плюс 0,6-1,05 метров хвост. Средняя продолжительность жизни не превышает 15-20 лет. Серый кенгуру – это ночное животное. Днем он предпочитает отдыхать на ровной, открытой местности. При возникновении опасности кенгуру способен сделать с места несколько прыжков по 9-13 метров каждый. Высота прыжка при этом может достигать 2,5-3,3 метра.

С наступлением сумерек кенгуру выходит на поиски пищи. Животные являются травоядными, поэтому основная часть рациона – пища растительного происхождения. Питаются в основном сочной зеленой травой, молодыми побегами кустарников и другими видами растительности. Могут поедать семена, плоды фруктовых и овощных растений.

Материал по теме Стало известно, как изменится зоопарк Алматы

В конце августа 2023 года Карагандинский зоопарк показал подрастающих тигрят, которые появились на свет в июне.