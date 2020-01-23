Задержание районного акима Нур-Султана подтвердили официально 

В настоящее время дело находится на стадии расследования.

Выявлен факт получения взятки акимом района Байконур города Нур-Султана, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Да, действительно, Антикоррупционной службой выявлен факт получения взятки акимом района Байконур. Он подозревается в получении взятки в виде последней модели "iPhone" от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконур города Нур-Султана, а также за общее покровительство. В настоящее время дело находится на стадии расследования. Подозреваемые признали вину и заявили об окончании расследования в ускоренном порядке, — сообщил Бигайдаров.

Слухи о задержании акима района стали распространяться в понедельник 20 января. Никаких подробностей и официального подтверждения не последовало.

Позже в СМИ сообщили, что аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов уличен в получении 4 000 000 тенге и нового "iPhone". Отмечалось, что деньги и дорогие подарки Есилову передавал его родственник. По версии следствия, денежные средства являются откатом за выигранные конкурсы. В частности, компания, связанная с близким человеком чиновника, получила заказ на благоустройство территории на общую сумму 72 млн тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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