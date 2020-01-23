Убийство или доведение до самоубийства - прокуратура о нападении на руководителей "Казахмыса"

Начаты два досудебных расследования.

В прокуратуре Карагандинской области заявили, что по факту нападения начаты два досудебных расследования, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первое, в связи с покушением на убийство. Второе, по факту доведения до самоубийства.

Первоначальными следственными действиями установлено, что Тажбенов Т.А. пронес в кабинет генерального директора ТОО "Корпорация Казахмыс" гладкоствольное ружье (зарегистрированное за Тажбеновым Т.А) и произвел из него один выстрел, от которого никто не пострадал. Факт проноса ружья Тажбеновым Т.А. установлен просмотром видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а также обнаруженными на месте происшествия и при нем вещественными доказательствами.

После выстрела, со слов очевидцев, участники конфликта - Минигулов А.М., Тембаев С.А. и Тажбенов Т.А. получили ножевые ранения.

По факту смерти Тажбенова Т.А. органами следствия проверяются две версии – его убийство либо доведение до самоубийства.

Аналогично, по факту получения ножевых ранений Минигуловым А.М. и Тембаевым С.А. расследуется версия покушения на убийство.

В настоящее время полиция ведет следствие, назначены судебные экспертизы, исследуются вещдоки и изъятые видеозаписи.

- Представителям погибшего Тажбенова Т.А. органами следствия разъяснены их права в качестве потерпевших, в том числе право на ознакомление с ходом расследования и соответствующими материалами. Следствие находится на начальной стадии и окончательные выводы делать о том, кто, кому, как и чем наносил телесные повреждения рано. Роль каждого участника конфликта будет определена после комплекса следственно-оперативных мероприятий и на основании заключений экспертов, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Карагандинской области.

В связи с этим, в прокуратуре просят граждан руководствоваться официальной информацией и исключить распространение неподтвержденной.

21 января председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После нападения Тажбенов, якобы совершил самоубийство.

Врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции. Состояние генерального директора тяжелое, он без сознания. Работник корпорации в сознании, находится в отделении хирургии.

Председатель Отраслевого профсоюза работников Мурат Машкенов рассказал, что могло послужить причиной случившегося.

В "Казахмысе" не стали комментировать нападение на руководителя

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Карагандинской области и начальника Департамента полиции области.

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