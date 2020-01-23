Минздрав КНР подтвердил 571 случай заражения коронавирусом

Заражение подтверждено в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР подтвердил 571 случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тянь-шань.ts.cn.

Заражение подтверждено в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая.

Информация о 393 предполагаемых случаях заболевания пневмонией поступила из 13 административных единиц провинциального уровня.

В среду был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 новых предполагаемых случаев заболевания. Всего в стране зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй.

В САР Сянган, САР Аомэнь, на Тайване, а также в США, Японии, Республике Корея было подтверждено по одному случаю заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Три случая выявлены Таиланде.

В общей сложности 5897 человек, которые имели тесные контакты с больными, были найдены. Среди них 969 человек были освобождены от медицинского наблюдения, еще 4928 человек находятся под медицинским наблюдением.

В плане по профилактике и контролю, опубликованному в Китае, говорится, что инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней, согласно известной на данный момент информации о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

В конце января китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Недавно стало известно, что в китайском городе Хуанган из-за распространения коронавируса 2019-nCoV с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.

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