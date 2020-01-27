Дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом при крушении вертолета

У Брайанта осталась жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и новорожденная Капри.

На борту вертолета с баскетболистом Кобе Брайантом, разбившимся на юге Калифорнии, находились девять человек, все они погибли, сообщил РИА Новости шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Ранее городские власти Калабасаса (Калифорния, США) подтвердили гибель баскетболиста Кобе Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета.

По информации NBC News, вместе с Брайантом на борту находились одна из его четырех дочерей - 13-летняя Джанна Мария, ее товарищ по команде со своим отцом и пилот. Гибель дочери Брайанта уже подтвердил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Выживших нет. Есть данные о том, что на борту было девять человек – пилот и восемь пассажиров. Есть много спекуляций относительно личностей (погибших). Крайне неподобающе сейчас называть кого-либо по имени, пока не будет завершена процедура опознания тел, - сказал Вильянуэва на пресс-конференции.

Он не стал раскрывать детали крушения вертолета. Расследование инцидента продолжается.

О гибели Брайанта в авиакатастрофе стало известно вечером в воскресенье. Соболезнования в связи с его смертью выразили многие политики и общественные деятели, а также спортивные организации. Среди них президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, Международный олимпийский комитет, Международная федерация баскетбола и многие другие.

Кобе Бин Брайант — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА в течение 20 сезонов за одну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс".

Он 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных баскетболистов в истории НБА Брайант занимал третье место с 33643 очками, пока в ночь с субботы на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки-2007.

У Брайанта осталась жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и новорожденная Капри. Ему был 41 год.

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