Глава "Казахмыса" сделал заявление по ЧП в организации

Председатель ТОО "Корпорация "Казахмыс" написал обращение в связи с произошедшим в Жезказгане ЧП, передает zakon.kz.

Сегодня мы простились с председателем профсоюзной организации "Кәсіп Қорған" Тогузбаем Тажбеновым. С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть о смерти Тогузбая Абсаматовича.

Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс", я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой.