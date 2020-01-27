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Кражу у мажилисмена прокомментировали в полиции Алматы

Комплекс оперативных и следственных мероприятий направлен на раскрытие данного преступления.

Фото : ПМ РК27 января 2020, 10:17

ДП Алматы прокомментировал кражу у депутата Мажилиса Парламента РК, передает zakon.kz.

5 января текущего года в полицию с заявлением по факту кражи обратилась гр. Смирнова И. Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК. Создана следственно-оперативная группа, в состав которой кроме оперативников районного звена вошли и сотрудники криминальной полиции города. Комплекс оперативных и следственных мероприятий направлен на раскрытие данного преступления, - сказано в распространенном сообщении.

Мажилисмен Ирина Смирнова в Facebook опубликовала пост, в котором рассказала о том, три недели назад у нее забрали сумку, разбив боковое стекло автомобиля. Ценностей там не было. Но депутат пожаловалась на то, что следствие по краже не идет.


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