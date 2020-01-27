Скандально известного экс-акима подозревают в махинациях с участками близ аэропорта Алматы

С августа он является фигурантом уголовного дела по нападению на гражданскую активистку Галину Арзамасову.

Бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазов подозревается в причастности к фактам незаконного предоставления земельных участков под ЛПХ вблизи и на санитарно-защитной и охранной зонах Международного аэропорта Алматы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек, сообщает zakon.kz.

У нас есть материалы, где в действиях Аппазова в бытность акимом Панфиловского сельского округа, на санитарно-защитной зоне Международного аэропорта Алматы в селах Кызыл-ту и Альмерек имеются признаки причастности к предоставлению земельных участков под ЛПХ, а также имеется признаки причастности к изменению целевого назначения земельных участков отведенных под КХ на ЛПХ и коммерческие нужды, в нарушение требовании Земельного кодекса, законов, санитарных, строительных, экологических и авиационных норм и правил. Есть признаки причастности Аппазова к предоставлению земельных участков, находящихся на водоохранной полосе и ирригационных сетях рек и каналов Панфиловского сельского округа Талгарского района, – написал Бакытжан Базарбек.

Он добавил, что следующие на очереди бывшие начальники отделов архитектуры и градостроительства, отдела земельных отношений Акимата Талгарского района и бывший начальник Департамента земельного кадастра по Талгарскому району.

Как сообщалось ранее Антикоррупционной службой в Алматинской области проверяется причастность бывшего акима Байсеркенского сельского округа Илийского района и должностных лиц акимата к незаконному изменению целевого назначения земельного участка площадью 10 га. в п.Жана Даур, с крестьянского на личное подсобное хозяйство. В указанном регионе бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях. 24 января в отношении подозреваемого санкционировано содержание под стражей. Досудебные расследования продолжаются. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

Также стоит отметить, что 30 августа 2019 года экс-аким Панфиловского сельского округа Аппазов и его водитель были взяты под стражу на время расследования уголовного дела по нападению на гражданскую активистку Галину Арзамасову. Нападение на нее произошло 26 августа.

Пользователь Facebook Ирина Ким сообщила, что на нее напали у входа в районный акимат. Сотрудниками полиции была создана следственно-оперативная группа, заведено уголовное дело. 30 августа стало известно о задержании акима Панфиловского сельского округа, а также его водителя. Расследование ведется по ст. 293 ч. 3 УК РК Департаментом полиции по Алматинской области. В этот же день в акимате Талгарского района сообщили, что аким Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов освобожден от занимаемой должности.

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