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Гендиректор "Казахмыса" выписан из реанимации

Врачи вывели топ-менеджера из критического состояния.

Фото : 24.kz27 января 2020, 15:56

Генеральный директор горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулов переведен в палату одного из отделений, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Врачи вывели топ-менеджера из критического состояния, получившего проникающее ножевое ранение в спину. Теперь он самостоятельно дышит.

Восстановлена нормальная жизнедеятельность. Но он по-прежнему нуждается в лечении. Находится в отделении под круглосуточным наблюдением медиков, - сообщили в медицинском центре "Казахмыс", который является ведомственной больницей корпорации.

Посещение к гендиректору ГОКа ограничено, поскольку он еще слаб. После восстановления Амангельды Минигулов, получивший статус потерпевшего по уголовному делу о покушении на его убийство по статье 24-99 УК, должен будет дать показания следователю департамента полиции Карагандинской области.

Также в статусе потерпевшего находится его подчиненный Сабыржан Тембаев, получивший ножевое ранение в живот. На сегодняшний день он находится дома. Выписан из медцентра Тембаев был 22 января.

21 января председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После нападения Тажбенов, якобы совершил самоубийство. Прокуратура также рассматривает версию его убийства.

Врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции.

Председатель Отраслевого профсоюза работников Мурат Машкенов рассказал, что могло послужить причиной случившегося.


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