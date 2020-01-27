Что предложили Алматинские общественники, чтобы не допустить повторного авиакрушения 

27 декабря 2019 года упал самолет Bek Air.

Общественный совет Алматы предложил ряд рекомендаций, призванных не допустить повторного крушения самолета, передает zakon.kz.

Член рабочей группы общественного совета Алматы Сергей Пономарев озвучил ряд рекомендаций властям. Совет предлагает:

1) поддержать выделение земельного участка и строительства пожарного депо на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт;

2) включить представителя акимата Талгарского района Алматинкой области в состав постоянной комиссии по разрешению деятельности, могущей представлять угрозу безопасности полетов самолетов при аэропорте Алматы;

3) акиматам Алматы и Алматинской области проверить законность выделения участков для индивидуального жилищного строительства в пределах приаэродромной территории;

4) комиссии по разрешению деятельности, могущей представлять угрозу безопасности самолетов при аэропорте Алматы, провести инвентаризацию жилых строений для выявления источников опасности;

5) судам Алматы и Талгарского района необходимо прекратить практику узаконения строительства в приаэродромной территории без рассмотрения комиссии при аэропорте Алматы;

6) акимату Алматы совместно с аэропортом разработать индивидуальную схему использования приаэродромной территории и санитарной защите аэропорта;

7) для участков, которые находятся в приаэродромной территории, включить получение разрешения на строительство у уполномоченного органа и соответствующее ограничение на функциональное назначение участка;

8) аэропорту четко обозначить границы приаэродромной территории, где нужно ввести ограничение на строительство;

9) международной экспертизе подвергнуть самолеты Air Astana, Scat и др. Выяснить кто хозяева авиакомпаний;

10) утвердить регламент ответственных аэропорта за предполетной подготовкой по безопасности самолета.



27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алматы в Нур-Султан потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Он столкнулся с двухэтажным домом. Погибли 12 человек.

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