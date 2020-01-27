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Что предложили Алматинские общественники, чтобы не допустить повторного авиакрушения 

27 декабря 2019 года упал самолет Bek Air.

Фото : instagram27 января 2020, 18:03

Общественный совет Алматы предложил ряд рекомендаций, призванных не допустить повторного крушения самолета, передает zakon.kz.

Член рабочей группы общественного совета Алматы Сергей Пономарев озвучил ряд рекомендаций властям. Совет предлагает:
1) поддержать выделение земельного участка и строительства пожарного депо на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт;
2) включить представителя акимата Талгарского района Алматинкой области в состав постоянной комиссии по разрешению деятельности, могущей представлять угрозу безопасности полетов самолетов при аэропорте Алматы;
3) акиматам Алматы и Алматинской области проверить законность выделения участков для индивидуального жилищного строительства в пределах приаэродромной территории;
4) комиссии по разрешению деятельности, могущей представлять угрозу безопасности самолетов при аэропорте Алматы, провести инвентаризацию жилых строений для выявления источников опасности;
5) судам Алматы и Талгарского района необходимо прекратить практику узаконения строительства в приаэродромной территории без рассмотрения комиссии при аэропорте Алматы;
6) акимату Алматы совместно с аэропортом разработать индивидуальную схему использования приаэродромной территории и санитарной защите аэропорта;
7) для участков, которые находятся в приаэродромной территории, включить получение разрешения на строительство у уполномоченного органа и соответствующее ограничение на функциональное назначение участка;
8) аэропорту четко обозначить границы приаэродромной территории, где нужно ввести ограничение на строительство;
9) международной экспертизе подвергнуть самолеты Air Astana, Scat и др. Выяснить кто хозяева авиакомпаний;
10) утвердить регламент ответственных аэропорта за предполетной подготовкой по безопасности самолета.


27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алматы в Нур-Султан потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Он столкнулся с двухэтажным домом. Погибли 12 человек.

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