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Работников столичных коммунальных служб премируют - Кульгинов

Аким отметил, что работа коммунальных служб очень сложная.

Фото : Хабар29 января 2020, 09:50

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что работников столичных коммунальных служб, которые работали в трехсменном режиме, премируют, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

Вы видели, что наши службы неустанно трудятся, поэтому мы приняли решение, что коммунальным службам, которые работали в трехсменном режиме и работают во время метели в сложных погодных условиях, мы выдадим премии. Потому что это очень сложная работа и очень большой труд. Несмотря на большие цифры, которые я назвал, за каждой цифрой стоит огромный скрупулезный труд наших коммунальных служб, снега еще много, - сказал аким.

Накануне в Нур-Султане ввели режим ЧС.


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