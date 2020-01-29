Работников столичных коммунальных служб премируют - Кульгинов
Аким отметил, что работа коммунальных служб очень сложная.
Фото : Хабар29 января 2020, 09:50
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что работников столичных коммунальных служб, которые работали в трехсменном режиме, премируют, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".
Вы видели, что наши службы неустанно трудятся, поэтому мы приняли решение, что коммунальным службам, которые работали в трехсменном режиме и работают во время метели в сложных погодных условиях, мы выдадим премии. Потому что это очень сложная работа и очень большой труд. Несмотря на большие цифры, которые я назвал, за каждой цифрой стоит огромный скрупулезный труд наших коммунальных служб, снега еще много, - сказал аким.
Накануне в Нур-Султане ввели режим ЧС.
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