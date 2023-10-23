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Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме из-за непогоды

коммунальные службы перешли на усиленный режим работы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
С 10:00 в городе Алматы начался дождь, который прогнозируется до утра. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.
"В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды, предупреждения и ликвидации возможных подтоплений, задействовано 46 патрульных бригад, 165 единиц спецтехники, 26 мотопомп и 684 дорожных рабочих. Для ограждения возможных мест подтоплений заготовлено около 2 тыс. мешков с песком. По информации оперативного дежурного по ЧС подтоплений не зафиксировано". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

Как уточняется, в ночной период на улицах города будут работать 114 единиц спецтехники, 23 мотопомпы и 115 дорожных рабочих.


В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу РГП "Казгидромет" в городе Алматы ночью временами ожидается туман, возможны слабые осадки в виде дождя до 1-2 мм. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4/+6, 24 октября днем без осадков +14/+16.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 24-26 октября 2023 года.

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Елена Беляева
Алматы
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