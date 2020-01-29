Расследование идет - МВД о стоматологии, после которой девочка впала в кому

Расследование идет, необходимые экспертизы назначены.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал дело по стоматологии, после посещения которой ребенок впал в кому, передает zakon.kz.

Есть общие правила уголовно-процессуального законодательства, которые запрещают до окончания расследования давать комментарии. Расследование идет, необходимые экспертизы назначены. Вы, скорее всего, уже в судебных органах узнаете, - сказал Кожаев.

8 января мама девочки Анастасия Зеленая в Facebook рассказала, что ее двухлетняя дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. С просьбой о помощи женщина обратилась к общественности и лично к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Как пишет женщина, 26 декабря 2019 года она со своей дочкой в возрасте 2,5 года обратилась в клинику "Доктор Бро", чтобы вылечить кариес. У ребенка взяли общий анализ крови и коалогоамму. И больше никаких анализов и проб не было.

Проверка стоматологической клиники выявила там ряд нарушений. Идет следствие.

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