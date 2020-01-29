Экс-глава ДП Алматинской области зачислен в кадровый резерв

Начальником ДП области он был с 2013 года.

Сегодня, 29 января, начальником Департамента полиции Алматинской области вместо Урумханова Мурата назначен Серик Кудебаев, передает zakon.kz.

По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович. Генерал-майор полиции Урумханов Мурат Жалелович зачислен в кадровый резерв, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Урумханов Мурат Жалелович родился 19 октября 1963 года в Талды-Курганской области.



В 1985 году он окончил Карагандинскую школа МВД СССР по специальности "Юрист".

Трудовой стаж:

· Следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома (1985-1986);

· Старший следователь следственного отделения ОВД Талды - Курганского горисполкома (1986-1988);

· Старший следователь следственного отделения МВД КССР по г. Талды-Курган (1988-1989);

· Старший следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома (1989-1990);

· Начальник отделения БХСС ОВД Талды-Курганского горисполкома (1990-1992);

· Начальник экономического отделения Талды-Курганского ГОВД, заместитель начальника ОВД г. Текели Талдыкорганской области по оперативной работе (1992-1994);

· Заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Алматинской области (1994-1995);

· Начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГСК РК (1995-1996);

· Заместитель начальника оперативного управления, начальник отдела патрульных служб ГСК РК (1996-1997);

· Заместитель начальника управления, начальник отдела расследований организованной общеуголовной преступности и наркобизнеса управления ГУРОПК по Талдыкорганской области, заместитель начальника УВД г. Талдыкоргана по следствию (1997-1999);

· Заместитель начальника РОВД по следствию, начальник следственного отделения ОВД Коксуского района, начальник отдела внутренних дел Алакольского района Алматинской области (1999-2001);

· Начальник следственного управления УВД Алматинской области, заместитель начальника ДВД Алматинской области по следствию (2001-2007);

· Заместитель начальника Департамента внутренних дел города Алматы по следствию (2007-2010);

· Начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области (2010-2013);

· Начальник Департамента полиции (внутренних дел) Алматинской области (с 10.2013)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Благодарственные письма Президента РК

· Нагрудные знаки "Заслуженный работник МВД", "Қазақстан полициясына 15 жыл", "Кайсар" II степени, "Қазақстан Республикасының полициясына 20 жыл"

· Медали 3 степени "За безупречную службу", "Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін", "Ішкі істер органдарының ардагері"

· Юбилейные медали "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл"

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Полковник полиции

· Генерал-майор полиции (с 05.05.2015)

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