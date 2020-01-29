Какие маршруты автобусов и поездов из Казахстана в Китай приостановили

С 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.

В МИД РК разъяснили, какие маршруты в Китай приостановили из-за коронавируса, передает zakon.kz.

C 27 января 2020 года приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы – Нур-Жолы – Урумчи, Усть-Каменогорск – Майкапчагай – Урумчи, Жаркент – Хоргос – Кулджа, Аягоз – Бахты – Зимунай (всего 14 рейсов в день в обоих направлениях).

C 1 февраля текущего года маршруты следования пассажирских поездов №13/14 Алматы – Урумчи и №53/54 Нур-Султан – Урумчи будут сокращены до станции Достык (курсирование в пределах границы РК). Движение пассажирского поезда № 103/104 Урумчи – Алматы формирования китайских железных дорог будет приостановлено. С 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.

С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китайской Народной Республикой. Регулярные рейсы между двумя странами выполнялись авиакомпаниями "Эйр Астана", SCAT (Казахстан), "China Southern Airlines" и "Air China" (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу. В связи с этим, пассажирам имеющие билеты с 3 февраля текущего года на вышеуказанные рейсы необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения.

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