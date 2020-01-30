В Украине заявили о разделении детей на три сорта

Детей "поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о госязыке, передает РИА Новости.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу в Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.

Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране, – подчеркнула Лукаш.

По ее словам, вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.

Наших детей поделили на три сорта по языку (закон "Об общем среднем образовании". – Прим. ред.). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные,– заявила она.

Экс-министр юстиции Украины призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, "где каждый бы носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных".

Не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то. Нас обманули, не дав такое законодательство, – заключила Лукаш.

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