Школьники ВКО изучают казахский язык в селах

В Восточно-Казахстанской области активно развивается проект "Гостевая семья", который помогает русскоязычным детям освоить казахский язык и погрузиться в культуру народа.

Так, в Катон-Карагайском районе в этом сезоне 16 семей из сел Урыль, Белкарагай и Берель взяли шефство над более чем 100 русскоязычными школьниками из городов Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Глубоковского, Шемонаихинского районов. В течение двух недель ребята полностью погрузятся в языковую среду и будут жить вместе со своими "приемными" семьями.

Как рассказала специалист районного отдела образования Жанат Кошпанова, программа обучения школьников казахскому языку состоит из 17 модулей, в рамках которых школьники за 15 дней смогут не только изучать язык, но и путешествовать по историческим местам Катон-Карагая, изучать быт и культуру народа, традиции и обычаи.

Фото: Информационный центр ВКО

"По программе ребята будут не только изучать язык в школе, но и участвовать в различных мероприятиях, национальных играх, посещать музей, национальный парк, учиться играть на музыкальных инструментах. Уже за несколько дней пребывания дети показали хорошие результаты, многие выучили уже по 20 слов, показали свои музыкальные способности игры на домбре. Ожидаем, что по итогу проекта многие ребята смогут освоить базовый курс казахского языка или свободно владеть им", - говорит специалист.

По словам самих детей, для них это не просто путешествие, а возможность разговаривать на государственным языке напрямую с его носителеми, получить новые впечатления и обрести новых друзей.

Фото: Информационный центр ВКО

"Я очень рада, что стала участницей проекта. Выучила уже много слов за несколько дней пребывания здесь. Мы каждый день общаемся на казахском языке и закрепляем пройденный материал. Очень нравится природа Катон-Карагайского района и его люди. Спасибо всем", - поделилась впечатлениями ученица 8 класса из Глубоковского района Анна Блинова.

Фото: Информационный центр ВКО

Стоит отметить, что проект "Гостевая семья" в Катон-Карагайском районе ВКО успешно реализуется уже второй год подряд.