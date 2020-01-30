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200 зданий Алматы предлагают сделать архитектурными памятниками

На сегодня в государственном списке памятников истории и культуры местного значения города Алматы 118 объектов.

Фото : Facebook/Краеведы Алматы30 января 2020, 17:06

От алматинцев поступило 697 заявок на сохранение исторических зданий. Из них больше 200 повторные. Также жители южного мегаполиса предложили здания, которые уже имеют статус памятников. Такие данные предоставило Управление городского планирования и урбанистики Алматы, передает zakon.kz.

Известно, что только 600 зданий и комплексов предложила гид-краевед Гульсана Баттакова, которая выложила свою заявку в группе "Краеведы Алматы" в социальной сети Facebook. 37 домов по улице Ашимбаева были заявлены в рамках проекта "Исторический квартал", который ведут алматинцы Евгения Морозова, Анна Дегтярева, Еркен Шахмухамбетов и Катерина Корчагина.

Специалистами управления отобрано около 200 зданий, которые будут предложены для включения в список архитектурных памятников местного значения. 6 февраля 2020 года в 18.30 в пространстве Qlab управление городского планирования и урбанистики города Алматы проведет общественное обсуждение по "Каталогу уникальных зданий", которое состоится по адресу: проспект Абая, 90, - сообщило ведомство.

На сегодня в государственном списке памятников истории и культуры местного значения города Алматы 118 объектов.

Напомним, что по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по сохранению исторической среды Алматы Управление городского планирования и урбанистики города осенью 2019 года начало сбор заявок в рамках конкурса "Каталог уникальных зданий". Работа над ним закончится в феврале 2020.


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