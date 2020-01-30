200 зданий Алматы предлагают сделать архитектурными памятниками

На сегодня в государственном списке памятников истории и культуры местного значения города Алматы 118 объектов.

От алматинцев поступило 697 заявок на сохранение исторических зданий. Из них больше 200 повторные. Также жители южного мегаполиса предложили здания, которые уже имеют статус памятников. Такие данные предоставило Управление городского планирования и урбанистики Алматы, передает zakon.kz.

Известно, что только 600 зданий и комплексов предложила гид-краевед Гульсана Баттакова, которая выложила свою заявку в группе "Краеведы Алматы" в социальной сети Facebook. 37 домов по улице Ашимбаева были заявлены в рамках проекта "Исторический квартал", который ведут алматинцы Евгения Морозова, Анна Дегтярева, Еркен Шахмухамбетов и Катерина Корчагина.

Специалистами управления отобрано около 200 зданий, которые будут предложены для включения в список архитектурных памятников местного значения. 6 февраля 2020 года в 18.30 в пространстве Qlab управление городского планирования и урбанистики города Алматы проведет общественное обсуждение по "Каталогу уникальных зданий", которое состоится по адресу: проспект Абая, 90, - сообщило ведомство.

На сегодня в государственном списке памятников истории и культуры местного значения города Алматы 118 объектов.

Напомним, что по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по сохранению исторической среды Алматы Управление городского планирования и урбанистики города осенью 2019 года начало сбор заявок в рамках конкурса "Каталог уникальных зданий". Работа над ним закончится в феврале 2020.

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