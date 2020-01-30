Угрожавшую взрывом пассажирку самолета задержали в Домодедово

Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.

Установлена личность женщины, угрожающей взорвать самолет в Домодедово, - это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Об этом пишет Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

На данный момент пассажиров рейса S7 выпускают из самолета. На борту находилось 193 пассажира - двое младенцев и восемь человек экипажа.

Женщина кричала и плакала, пыталась позвонить в МЧС. Просила звонить в МЧС, потому что говорила, что самолет заминирован. Нас потихоньку начали выпускать, - сказал один из пассажиров.

По информации Baza, полицейские задержали женшину. Сейчас она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!