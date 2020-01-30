Угрожавшую взрывом пассажирку самолета задержали в Домодедово
Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.
Фото : Baza30 января 2020, 18:50
Установлена личность женщины, угрожающей взорвать самолет в Домодедово, - это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Об этом пишет Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.
На данный момент пассажиров рейса S7 выпускают из самолета. На борту находилось 193 пассажира - двое младенцев и восемь человек экипажа.
Женщина кричала и плакала, пыталась позвонить в МЧС. Просила звонить в МЧС, потому что говорила, что самолет заминирован. Нас потихоньку начали выпускать, - сказал один из пассажиров.
По информации Baza, полицейские задержали женшину. Сейчас она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.
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