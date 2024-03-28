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В Домодедово водовоз столкнулся с самолетом

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:11 Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура
27 марта в московском аэропорту Домодедово водовоз столкнулся с самолетом Airbus A380-800 авиакомпании Emirates. В результате инцидента рейс Москва – Дубай был отменен, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, размещенной в их Telegram-канале, столкновение произошло днем во время обслуживания воздушного судна, готовящегося к вылету в Дубай. В результате инцидента аэродромная спецтехника повредила днище самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:11

Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура

При этом Telegram-канале "112" сообщил, что у водителя водовоза случился инсульт и его доставили в больницу.

"Владимира Р. внезапно парализовало. Это и стало причиной столкновения с "Аэрбасом", – говорится в сообщении службы "112".

Далее в пресс-службе прокуратуры уточнили, что самолет отстранили от полета. Специалисты проводят оценку его технического состояния. В результате аварии вылет в Дубай был отменен, при этом задержек авиарейсов в аэропорту не допущено.

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:11

Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после столкновения машины и самолета. Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств будет дана оценка действиям работников аэропорта.

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