В Домодедово водовоз столкнулся с самолетом
По информации пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, размещенной в их Telegram-канале, столкновение произошло днем во время обслуживания воздушного судна, готовящегося к вылету в Дубай. В результате инцидента аэродромная спецтехника повредила днище самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура
При этом Telegram-канале "112" сообщил, что у водителя водовоза случился инсульт и его доставили в больницу.
"Владимира Р. внезапно парализовало. Это и стало причиной столкновения с "Аэрбасом", – говорится в сообщении службы "112".
Далее в пресс-службе прокуратуры уточнили, что самолет отстранили от полета. Специалисты проводят оценку его технического состояния. В результате аварии вылет в Дубай был отменен, при этом задержек авиарейсов в аэропорту не допущено.
Фото: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после столкновения машины и самолета. Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств будет дана оценка действиям работников аэропорта.
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