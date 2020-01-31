Построят ли в этом году на Алаколе общественные туалеты

Уровень сервиса на одной из главных зон отдыха страны все еще желает оставлять лучшего.

В последние годы на развитие зоны отдыха Алаколь государство выделяет огромные средства. Улучшило ли это санитарное состояние пляжей? Почему на прибрежной территории далеко не везде установлены общественные туалеты и мусорные баки, разбиралась журналист Zakon.kz.

Речь сегодня пойдет о восточном побережье Алаколя, которое славится своими лечебными водами. В последние годы эта часть знаменитого уникального озера стала развиваться интенсивно, вырос целый курортный городок с современными домами отдыха и отелями, сетью учреждений общественного питания, развлекательных площадок и другими атрибутиками инфраструктуры.

С развитием и расширением зоны отдыха увеличивается поток туристов, как казахстанских, так и зарубежных. Особенно много стало приезжать из соседней России, последнее время я каждое лето езжу на Алаколь и вижу их, знакомлюсь, общаюсь. В разгар купального сезона здесь яблоку негде упасть, все пляжи заняты отдыхающими, в отелях трудно найти свободные места и люди стараются заблаговременно забронировать номера.

Кроме этого, много приезжает из соседних сел и районов, приезжают целыми семьями на своих машинах, останавливаются недалеко от берега и целый день купаются, а вечером уезжают обратно домой.

По статистике, в последние годы количество отдыхающих на Алаколе перешагнуло миллионный рубеж. В прошлом году, к примеру, ожидалось, что только восточное побережье озера посетит где-то миллион туристов - такие планы на летний сезон озвучили в мае 2019 года Премьер-министру Мамину в ходе его поездки в ВКО. Но местные жители, которые приезжают на озеро на день-другой с семьями, надо полагать, не учитываются и в статистику не входят, поскольку услугами отелей и домов отдыха они не пользуются и не фигурируют в отчетных документах. А так количество отдыхающих, возможно, было бы еще больше.

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Но все ли условия созданы для полноценного отдыха? Увы… Есть еще здесь нерешенные проблемы и в первую очередь это касается санитарного состояния пляжей и набережной Алаколя, где отдыхающие проводят почти все свое время.

Во-первых, пляжи очень узкие и находятся буквально в метрах от воды. В разгар сезона здесь некуда бывает пристроиться, люди как моржи на скалистом берегу, лезут друг на друга в поиске свободных мест.

Во-вторых, вдоль многокилометрового побережья практически нет туалетов и мусорных баков, за исключением центрального пляжа. В прошлом году, к примеру, я ездила на Алаколь в начале августа, остановилась подальше от центрального побережья в одном из домов отдыха, расположенных в 30 метрах от берега.

В радиусе километра были десятки других домов отдыха – и большие, и маленькие, юрты, а также множество частных авто, на которых ненадолго приехали местные с семьями. И все эти отдыхающие шли на «наш» пляж – так мы называли этот пляж, потому что мы ближе всех к нему находились и считали его «своим».

Так вот, на всем этом участке был установлен один-единственный туалет, да и то ямный, частный, платный. Он стоял буквально в нескольких метрах от воды (кто же строит ямный туалет так близко к озеру?!). Двери были закрыты на замок.

В двух-трех метрах от туалета сидела женщина и торговала жвачками, прохладительными напитками и прочей мелочевкой. Ключи, оказывается, были у нее, и чтобы она открыла туалет, нужно было заплатить ей сто (!) тенге - столько, по ее словам, стоил туда вход.

Наверное, поэтому отдыхающие не шли в этот туалет, а шли в прибрежные заросли камыша или в пустующую развалину, стоящую также в нескольких метрах от берега, и там справляли нужду.

Из любопытства я посмотрела заросли, там сплошь и рядом были человеческие экскременты, ступить некуда было.

Я заплатила сто тенге и решила зайти в туалет и посмотреть, как он выглядит внутри. Несмотря на то, что народ сюда практически не ходит, он был грязным, неприятно заходить.

Но далеко не на всем побережье есть заросли камыша и старые пустующие сооружения. А где справлять нужду, если рядом нет ни туалета, ни зарослей, ни каких-то развалин? Особенно это касается тех, кто приезжает на озеро на день-два на своем транспорте с семьями, с детьми и тех, кто останавливается в небольших домах отдыха, расположенных далековато от берега, так как не все могут позволить себе дорогие отели у озера и идут туда, где дешевле. Главное для них, чтобы было, где спать и было, где покушать. Они целый день проводят на пляже и если приспичит, далеко не все побегут в свои домики, где остановились… Отсюда напрашивается вывод, что они, скорее всего, справляют нужду в озере, других вариантов, как говорится, нет. В том числе дети. Я не видела, чтобы взрослые водили своих детей куда-нибудь «для этого дела», хотя детей на Алаколе летом очень много, практически все приезжают с детьми и внуками.

Если учесть, что у нормального здорового человека имеется потребность сходить в туалет хотя бы раз до обеда и один раз после обеда, то нетрудно посчитать, сколько людей вынуждены из-за отсутствия туалета справлять нужду в озере. По некоторым данным, в 2018 году Алаколь посетило рекордное количество туристов, в день доходило до 18 тысяч человек. В 2019-м прогнозировали, что будет больше. Вот и посчитайте.

Как сообщил КТК, в Казахстане построят тысячу туалетов по немецкой технологии, в том числе на озере Алаколь, но что-то их не видно было. Я уж не говорю про мусорные баки, их тоже практически нет.

- Конечно, при таком положении дел люди могут справлять нужду в озере и это не есть хорошо, потому что биологические отходы жизнедеятельности человека, попадая в почву, в воду, создают риск заражения, нарушаются санитарно-гигиенические нормы, появляется антисанитария, - комментирует врач, профессор, эксперт Министерства здравоохранения РК Руслан Избасаров. - Поэтому нужно контролировать это дело и не допускать попадания таких отходов в водоемы, где люди купаются, отдыхают. Лето, жара, высокая температура способствуют тому, что микроорганизмы быстро размножаются и это может привести к вспышке эпидемии кишечных инфекций. Могут даже возникнуть брюшной тиф, дизентерия, или какие-то кожные заболевания, аллергический дерматит, конъюнктивит и прочее. Такие заболевания диагностируются и лечатся в условиях инфекционной больницы.

Поэтому, по мнению врача, туалеты в таких местах должны быть построены на расстоянии не менее 50 метров от берега и в радиусе примерно 100 метров друг от друга, если это ямные туалеты. Профессор считает, что лучше поставить биотуалеты, так как в них испражнения сразу обрабатывается, утилизируются и они менее безопасны.

Свое мнение об антисанитарном состоянии озера Алаколь высказал и генеральный директор Курортной ассоциации Республики Казахстан, эксперт Асхат Асылбеков.

- Отдых на Алаколе издавна распространен в Казахстане, тем более, сюда приезжает много людей из Сибири. Я имею в виду восточное побережье Алаколя. Конечно, очень много вопросов к местной власти по поводу создания условий. То, что за последние несколько лет сделано, это, бесспорно, большой прогресс, и набережная, и аптека, и все остальное. Но вопрос с общественными туалетами до конца не решен. То, что их на многих пляжах нет, это, конечно, неправильно. Я думаю, такие вещи обязательно должны финансироваться со стороны государства. Также надо обязать владельцев домов отдыха, имеющих свои пляжи, ставить на своих территориях биотуалеты. Некоторые уже так и делают, это я видел своими глазами.

На центральном общем пляже тоже много вопросов. Это основной пляж и там требования должны быть жестче. Учитывая десятки тысяч отдыхающих, нужно через каждые сто метров ставить биотуалеты. Почему биотуалеты? Потому что зимой на Алаколе дуют сильные ветры, они могут снести все постройки, сооружения. Мы каждый год весной приезжаем на озеро и видим, что за зиму побережье сильно меняется. Поэтому это должны быть переносные биотуалеты. И они должны быть бесплатными за счет районного или областного бюджета.

Также на пляжах на максимально коротком расстоянии, через каждые сто метров, должны стоять мусорные баки. Кто был на Алаколе, тот знает, что там целый день ходят и продают кукурузу, пиво, прохладительные напитки, рыбу и так далее. Люди поели, попили, а бросать мусор некуда.

Думаю, все согласятся с тем, что туалеты на Алаколе надо ставить бесплатные, тогда люди будут ими пользоваться. А если будут платные, то далеко не все будут туда ходить.

Также необходимо построить нормальные туалеты в аэропорту Урджара, они тоже в ужасном состоянии, заходить туда не хочется, а ведь многие алматинцы и гости добираются на Алаколь на самолете через Урджар. Мы все летаем и знаем, что многие авиапассажиры, прилетев куда-либо, после приземления ищут в первую очередь туалет. Властям должно быть стыдно, что гости и туристы в Урджаре вынуждены пользоваться грязными, запущенными туалетами, за антисанитарию, которую они там видят.

По благоустройству побережья озера Алаколь была создана специальная рабочая группа и запланирована реализация проектов на 30 млрд. тенге.

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Хотелось бы, чтобы в эту сумму вошли и общественные туалеты, ведь на зоне отдыха, которая должна стать одной из лучших и ведущих в Казахстане, все должно быть предусмотрено для полноценного отдыха и лечения туристов и здесь мелочей быть не должно. А общественные туалеты это не мелочь, это необходимость. Помните, в СМИ писали, что из-за отсутствия туалетов арабские туристы отказались купаться в Иссык-Куле? Они не увидели там ни одного туалета и посчитали, что люди ходят в туалет в воду. Логично.

Во время своей поездки в алматинский регион Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о сервисе на Алаколе: «Область становится главным центром туризма для всей страны. Главный магнит – это озеро Алаколь, которое славится своими лечебными водами. Только в прошлом году приток туристов вырос на 20 процентов и составил 2 миллиона человек. Однако уровень сервиса, сопутствующая транспортная, даже гостиничная инфраструктура все еще желают оставлять лучшего».

До начала нового купального сезона еще есть время. Надеемся, что в этом году общественные туалеты в достаточном количестве будут построены вдоль всего побережья Алаколя, где сосредоточены зоны отдыха, в том числе на так называемых диких пляжах, где тоже много народу, а не только в центральной части набережной.

Торгын Нурсеитова, Алматы – Урджар - Алаколь

Фото автора (Алаколь)

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