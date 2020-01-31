Все спецЦОНы будут работать без выходных в феврале 

По воскресеньям в них станут оформлять только временную регистрацию авто из стран ЕАЭС.

В феврале все спецЦОНы в Казахстане будут работать без выходных. Это делается для того, чтобы казахстанцы, ездящие на машинах, подлежащих временной регистрации, успели пройти все необходимые процедуры в месячный срок, сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Режим работы всех спецЦОНов в стране с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС. Другие услуги (выдача в/у, регистрация и перерегистрация казахстанских авто и т. д.) оказывать не будут, - говорится в сообщении пресс-службы ГП "Правительство для граждан".

Напомним, временно зарегистрировать на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси, поручил полицейским президент РК Касым-Жомарт Токаев. МВД решило присваивать таким машинам желтые номера c 18 регионом. Для временной регистрации нужно сразу же уплатить сбор за первичную постановку на учет. А утильсбор и разницу в растаможке (если таковая имеется) можно внести в госказну в течение года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!