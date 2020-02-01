Токаев оценил визит Мишустина

В этом мы видим символическое значение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит главы правительства России Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС, - сказал Токаев на встрече с Мишустиным.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.

У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь, - сказал Мишустин в ходе встречи с Токаевым.

Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.

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