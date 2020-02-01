Эпидемия коронавируса: Казахстан предложил Китаю помощь

Президент Казахстана направил письмо Председателю КНР.

Президент Республики Казахстан направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Высоко оценив решения и действия китайского руководства по локализации и обузданию опасного вируса, Касым-Жомарт Токаев проинформировал Председателя КНР о решении казахстанского Правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости.

Президент также сообщил о предпринимаемых Правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.

Ранее стало известно, что Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса.

В эпоху глобализации для ответа на транснациональные вызовы в области общественного здравоохранения следует придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию, каждый должен играть свою конструктивную роль. Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряженность и даже создают панику, - заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван.

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