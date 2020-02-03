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Милла Йовович родила в третий раз

Новорожденную назвали Озиан.

Фото : instagram.com/millajovovich3 февраля 2020, 10:43

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Instagram старшей дочери кинодивы Евы.

Йовович и новорожденная Озиан в хорошем самочувствии. К ним сразу пустили ее старших дочерей и ее супруга - режиссера Пола Андерсона.

У Йовович теперь имеется три дочери: старшая - двенадцатилетняя Эва Андерсон, средняя - четырехлетняя Дашиэл Андерсон.

Брак с Андерсоном - третье замужество для актрисы. Первым мужем у Йовович был режиссер Люк Бессон (годы брака - 1997 - 1999 годы), второй брак у нее состоялся с актером Шоном Эндрюсом, который продлился один месяц (2012 год).

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Welcome to the world #Osian !!! Congratulations family Jovovich-Anderson She is si cute @millajovovich !!!???????????????? #millajovovich #millaj

Публикация от MillaJovovichismyworld (@millaismyworld) 2 Фев 2020 в 1:53 PST


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