Милла Йовович родила в третий раз
Новорожденную назвали Озиан.
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Instagram старшей дочери кинодивы Евы.
Йовович и новорожденная Озиан в хорошем самочувствии. К ним сразу пустили ее старших дочерей и ее супруга - режиссера Пола Андерсона.
У Йовович теперь имеется три дочери: старшая - двенадцатилетняя Эва Андерсон, средняя - четырехлетняя Дашиэл Андерсон.
Брак с Андерсоном - третье замужество для актрисы. Первым мужем у Йовович был режиссер Люк Бессон (годы брака - 1997 - 1999 годы), второй брак у нее состоялся с актером Шоном Эндрюсом, который продлился один месяц (2012 год).
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Welcome to the world #Osian !!! Congratulations family Jovovich-Anderson She is si cute @millajovovich !!!???????????????? #millajovovich #millaj
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