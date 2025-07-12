Милла Йовович показала, как и где отдыхает с мужем и дочерями
Снимками она поделилась с поклонниками в Instagram.
"Это было лучшее дорожное путешествие с семьей и друзьями. Мы ели, пили, играли в мини-гольф, танцевали", – написала Йовович.
Подписчики оценили фотографии в комментариях:
– Эпично и так весело! Дорожные поездки лучшие и наш Караван рулит!
– Вы такая настоящая! Обожаю вас!
– Наша вечная муза!
У актрисы трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Помимо Дэшилл, супруги воспитывают 17-летнюю Эвер и 5-летнюю Ошин.
Йовович признавалась подписчикам, что они с Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам артистки, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.
Ранее Милла Йовович рассказала, почему кино в начале карьеры "забрало частички ее души".