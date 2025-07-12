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Культура и шоу-бизнес

Милла Йовович показала, как и где отдыхает с мужем и дочерями

Милла Йовович показала редкие снимки с дочерями, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 21:20 Фото: Instagram/millajovovich
49-летняя американская актриса Милла Йовович отправилась в дорожное путешествие по Калифорнии вместе со своим мужем, Полом Андерсоном, и тремя дочерями: Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк Эллиот, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась с поклонниками в Instagram.

"Это было лучшее дорожное путешествие с семьей и друзьями. Мы ели, пили, играли в мини-гольф, танцевали", – написала Йовович.

Подписчики оценили фотографии в комментариях:

– Эпично и так весело! Дорожные поездки лучшие и наш Караван рулит!

– Вы такая настоящая! Обожаю вас!

– Наша вечная муза!

У актрисы трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма "Обитель зла". Помимо Дэшилл, супруги воспитывают 17-летнюю Эвер и 5-летнюю Ошин.

Йовович признавалась подписчикам, что они с Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам артистки, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.

Ранее Милла Йовович рассказала, почему кино в начале карьеры "забрало частички ее души".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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