Черный снег в Темиртау привлек внимание министра экологии

Минэкологии проведет проверку.

Министр экологии Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил о выпадении черного снега в Темиртау, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter чиновника.

Мирзагалиев сослался на сообщения от местных жителей и пообещал проверить информацию и принять соответствующие меры.

Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнении мер промпредприятий по снижению нагрузки в окружающую среду в период неблагоприятных метеорологич.условий. Результаты будут доведены до общественности, - написал в социальной сети Мирзагалиев.

В марте 2019 года руководство АО "АрселорМиттал" пообещало решить экологические проблемы в Темиртау, и также планировало выделить два миллиарда долларов для этого. В июле того же года АО "АрселорМиттал Темиртау" привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии.

Жители Темиртау вновь сообщают о "чёрном снеге". Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнении мер промпредприятий по снижению нагрузки в окружающую среду в период неблагоприятных метеорологич.условий. Результаты будут доведены до общественности. — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) February 2, 2020

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