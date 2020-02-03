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Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в Алматинской области

В ИВС ДП Алматы шесть представителей криминальной среды.

Фото : КНБ РК3 февраля 2020, 16:21

В КНБ РК рассказали о задержании участников организованной преступной группы в Алматинской области, передает zakon.kz.

Спецоперация была проведена 1 февраля. Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел. Была пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, которую возглавлял так называемый "вор в законе" Серик Джаманаев (уголовное прозвище "Серик-голова").

Вместе с Джаманаевым задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы шесть представителей криминальной среды, подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением насилия. В ходе обысковых мероприятий по местам их проживания обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужого имущества, - сказано в сообщении ПС КНБ РК.

Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ - МВД РК проводится досудебное расследование.


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