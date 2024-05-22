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Казахстан передал России криминального авторитета

Казахстан передал России криминального авторитета, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:11 Фото: pexels
Казахстанские правоохранительные органы передали представителям МВД РФ криминального авторитета Степана Фурмана, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте МВД России.


"На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из Республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия", – говорится в сообщении.

19 мая, накануне заседания Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, которым был отменен оправдательный приговор, Фурман, во избежание нежелательных последствий, пересек российско-казахстанскую границу в Оренбургской области, где и был задержан казахстанской полицией.

61-летний предполагаемый "вор в законе" Степан Фурман, более известный в криминальной среде как Степа Мурманский, обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ было возбуждено еще в 2019 году. Тогда на основании запроса УМВД России по Мурманской области он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и в 2021 году обвиняемого задержали в Португалии. В 2022 году экстрадировали в Россию.

По версии следствия, Фурман был объявлен вором в законе согласно криминальным традициями в 1994 году и затем "лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области".

Ранее Грузия выдала Казахстану подозреваемого в создании финансовой пирамиды.

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