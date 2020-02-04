Фотопортреты, которыми невозможно налюбоваться
Фотопортреты, которыми невозможно налюбоваться
Фото : Lusya Maratkanova4 февраля 2020, 10:24
Фотопортрет - настоящее искусство, постижимое только профессионалам своего дела. Необходимо чтобы кадр передавал все чувства и суть. Предлагаем вам 20 ярких примеров захватывающих фотографий, передает zakon.kz со ссылкой на BIG Picture.
Фото: Rossalev Andrey
Фото: Andrey Belosyorov
Фото: Lisa Holloway
Фото: Svetlana Belyaeva
Фото: Lee Jeffries
Фото: 3 Joko
Фото: Kristina Kazarina
Фото: Tracie Taylor
Фото: Lusya Maratkanova
Фото: Cameron Bushong
Фото: Joel Ericsson
Фото: Jovana Rikalo
Фото: Hong
Фото: Дмитрий Рогожкин
Фото: Jordi Gallego
Фото: Alessio Albi
Фото: PortraitsBySam
Фото: Andrey Brandis
Фото: Adrian McDonald
Фото: Samir Novotny
Фото: Jiming Lv
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