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Фотопортреты, которыми невозможно налюбоваться

Фотопортреты, которыми невозможно налюбоваться

Фото : Lusya Maratkanova4 февраля 2020, 10:24

Фотопортрет - настоящее искусство, постижимое только профессионалам своего дела. Необходимо чтобы кадр передавал все чувства и суть. Предлагаем вам 20 ярких примеров захватывающих фотографий, передает zakon.kz со ссылкой на BIG Picture.

Фото: Rossalev Andrey

Фото: Andrey Belosyorov

Фото: Lisa Holloway

Фото: Svetlana Belyaeva

Фото: Lee Jeffries

Фото: 3 Joko

Фото: Kristina Kazarina

Фото: Tracie Taylor

Фото: Lusya Maratkanova

Фото: Cameron Bushong

Фото: Joel Ericsson

Фото: Jovana Rikalo

Фото: Hong

Фото: Дмитрий Рогожкин

Фото: Jordi Gallego

Фото: Alessio Albi

Фото: PortraitsBySam

Фото: Andrey Brandis

Фото: Adrian McDonald

Фото: Samir Novotny

Фото: Jiming Lv


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