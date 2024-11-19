В Алматы показали фотопортреты женщин, победивших рак груди

19 ноября стартовала уникальная выставка с фотопортретами женщин, которые испытали злокачественную опухоль молочной железы, сообщает Zakon.kz.

17 участниц поделились своими историями переживаний и борьбы с этим недугом. Об этом пишет Казахстанский фармацевтический вестник.

"Рак молочной железы занимает первое место по заболеваемости среди женщин в Казахстане и четвертое – по смертности", – говорится в публикации.

Поэтому выставка нацелена вдохновить казахстанских женщин внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования. Со слов организаторов, это пространство, где женщины, столкнувшиеся с болезнью, находят поддержку, вдохновение и веру в продолжение жизни.

"Когда ты сталкиваешься с диагнозом, кажется, что ты один на всем белом свете, что больше ни у кого такого нет. Но когда находишь человека-маячка, который уже выздоровел, живет дальше, у которого отросли волосы – наполняет надеждой. Этот проект не о болезни, а о жизни", – отметила участница из Санкт-Петербурга.

О том, как сейчас в Казахстане борются с раком, сообщила 19 ноября журналист Zakon.kz.