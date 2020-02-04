Первый казахстанский вор в законе. Что известно о "Серике-голова"

Освободился "Серик-голова" в мае 2019 года, отсидев 8 лет за различные преступления.

3 февраля стало известно о задержании криминального авторитета Серика Джаманаева и его "команды". Из информации от КНБ известно, что их подозревают в ряде серьезных преступлений, в том числе убийстве. Почему криминальный авторитет носит прозвище "Серик-голова" и за что именно его поймали в этот раз, читайте в материале zakon.kz.

Согласно информации из открытых источников, Джаманаев Серик Калыкович - первый "вор в законе" Казахстана, и один из самых знаменитых казахстанских преступников. Как сообщается на канале "Все о тюрьме" в сюжете про Джаманаева, он родился в 1965 году в пос. Фабричный (ныне пос. Каргалы) Алматинской области.

Первый срок он получил в 1982 году в 17-лет - украл что-то у соседей. Его осудили на три года. В 1985 году Джаманаев вышел и меньше чем через год, в 1986 году снова преступил закон и получил 10 лет срока за нанесение тяжких телесных и разбой. Говорят, что прозвище "Серик-голова" он получил во время второй ходки за то, что всегда быстро находил решение любой проблемы, чем заработал уважение в блатной среде.

По некоторым данным, в 1996 году, после освобождения, Джаманаева короновали в Сочи - он получил титул "вор в законе". Якобы его продвинул лидер Солнцевской группировки Михась. А того поддержали 40 преступных королей. "Серик-голова" стал первым вором в законе в истории Казахстана.

В конце 90-х - начале 2000-х в криминальной среде Казахстана "Серик-голова" имел большой авторитет. Гарантом этого якобы были более 70 боевиков, входящих в его ОПГ.

Летом 2002 года в селе Узынагач Алматинской области сотрудники спецподразделения "Сункар" МВД РК задержали Серика и его соратника Ерлана Жомартова. Им инкриминировали незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. Его лишили свободы на 3 года 3 месяца.

Через какое-то время Серик якобы записал на видеопленку обращение, в котором сообщил, что раскаивается и отныне желает честным трудом искупить все содеянное раньше. После была обнародована новость, что "Серик-голова" отрекся от титула "вор в законе".

Освободился он в марте 2006 года и вернул себе "титул". В 2009 году 4 апреля при проведении ОПМ сотрудники южного РУБОП и УБОП ДВД Алматинской области задержали "вора в законе" в 15 км от родного поселка Фабричный, во время охоты на барсуков. При личном досмотре у него нашли героин. Оперативники видели связь Джаманаева с пропажей журналистки. Возможно, он был причастен к ее похищению. Но доказать это не удалось. Авторитета посадили за хранение наркотиков на 4 года 7 месяцев.

А спустя 3 года он стал одним из главных фигурантов по делу о массовых беспорядках в колонии строгого режима. По делу проходило 14 человек. Их обвиняли в том что в апреле 2011 года они совершили массовый акт членовредительства. "Голову" обвиняли в организации этого бунта. По версии обвинения, он руководил осужденными по телефону. 16 марта 2012 года 14 заключенных признали виновными в ряде преступлений. Джаманаева посадили на 5 лет 9 месяцев. А в марте 2013 года ему дали еще 3 года 9 месяцев за нарушение тюремного режима.

После этого о нем практически ничего не было слышно, кроме того, что отбыл срок и жил в Алматы либо в Алматинской области.

И вот его снова задержали 1 февраля. Как уже известно, КНБ совместно с МВД РК пресекли деятельность организованной преступной группы, которую возглавлял "вор в законе" Серик-голова. Вместе с ним в ИВС ДП Алматы водворили шесть представителей криминальной среды.

Редакция zakon.kz обратилась в МВД РК о предоставлении некоторых подробностей по делу "вора в законе" и его команды. В силу норм закона, детали дела не раскрываются. Но кое что все же удалось узнать.

Как сказано в ответе на официальный запрос, вместе с лидером ОПГ Джаманаевым были задержаны 11 ее участников. Шестерых задержанных водворили в ИВС, остальным подозреваемым избраны другие меры пресечения.

По официальной информации, освободился "Серик-голова" в мае 2019 года, отсидев 8 лет за различные преступления, в том числе создание и руководство ОПГ.

Сообщается, что подозреваемым инкриминируют убийство мужчины, совершенное в начале января текущего года в Жамбылском районе Алматинской области. А также - неоднократные вымогательства крупных денежных сумм, дорогих машин, недвижимого имущества. И, как уже известно, при обыске по местам проживания задержанных нашли автоматическое и полуавтоматическое оружие. В МВД уточнили, что изъято 9 единиц огнестрельного оружия и 81 боеприпас.

Следствие по делу продолжается.

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