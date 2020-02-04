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Женщина родила дома и 40 раз ударила младенца ножницами

После убийства она завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы захоронить. Ей не удалось это сделать, так как ее состояние резко ухудшилось и ее госпитализировали.

Фото : 24tv.ua4 февраля 2020, 15:55

Жительница Ставропольского края родила дома сына и сразу же зарезала его ножницами — она нанесла ребенку около 40 ударов острым предметом, передает zakon.kz со ссылкой на сайт управления Следственного комитета по региону..

По данным следствия, мальчик родился 2 февраля. Когда он перестал подавать признаки жизни после ударов, 35-летняя женщина завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы захоронить. Ей не удалось это сделать, так как ее состояние резко ухудшилось и ее госпитализировали. В больнице она призналась в содеянном.

СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области родила ребенка в туалете и захотела отмыть его от крови в унитазе. Младенец задохнулся. Ее признали виновной по статье 106 УК и приговорили к трем годам ограничения свободы.


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