Два газовых баллона вынесли из горящего автодома в Астане

В Астане горел автодом, пожарным удалось вынести из него два газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Астаны показали видео из жетона пожарных, который заснял спасательную операцию.

"В Астане на территории многоквартирного жилого дома произошло возгорание автодома. На момент прибытия пожарных подразделений он был полностью охвачен открытым огнем. Силами ДЧС во время тушения пожара были вынесены два газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв и материальный ущерб". ДЧС Астана

Пожар полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что около поселка Калкаман на открытой территории загорелись грузовой автомобиль и деревянный прицеп, в котором находилось 15 лошадей.