Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сборную России не пустят на футбольный чемпионат мира

Стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о невозможности участия в мировом первенстве.

Фото : eurosport.ru5 февраля 2020, 16:06

Сборная России по футболу может остаться без путевки на чемпионате мира 2022 года, который будет проходить в Катаре, передает Вести.ru.

Об этом сообщает арабский телеканал BeIn Sports. Однако также не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе.

Ситуацию вокруг футбольной сборной России прокомментировал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус:

Пока сложно это комментировать. Об этом говорилось и раньше. Также проходила информация, что если санкции со стороны WADA вступят в силу после решения CAS, то в отборочном турнире Россия сыграет под своим флагом, но не сможет этого сделать уже в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, надо подождать. Эта тема болезненная.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты