В большей части Казахстана ожидаются осадки

Лишь в южной половине – погода без осадков.

Большая часть территории Казахстана будет находиться в ложбине Северо-Западного циклона, в связи с чем, ожидаются осадки, лишь в южной половине – погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северной и восточной части с метелевыми явлениями, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с. Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской местами, в Актюбинской области днем в Мугалжарском районе усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской, Кызылординской, ночью и утром в Туркестанской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 6 февраля.

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