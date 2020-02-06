Что думают антикоррупционщики о смертной казни за взятки

Также Олжас Бектенов прокомментировал критику казахстанцев на факты, когда экс-высокопоставленные чиновники, не отбыв полный срок, выходят на свободу.

В ведомстве выработан ряд мер по ужесточению ответственности за коррупционные правонарушения, сообщил в кулуарах Мажилиса первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент zakon.kz.

На презентации законопроекта по противодействию коррупции в Мажилисе председатель прав по защите потребителей Караганды Надежда Мубаратшева напомнила, что в соседнем Китае в отношении коррупционеров применяется смертная казнь, предложив аналогично ужесточить наказание за подобные преступления в Казахстане.

Вот я сейчас смотрю законы, нужно нам применять очень жесткие (меры). Кто позарился на казну, того казнить, как в Китае. Китай большой 1,5 миллиарда. Всех у нас не расстреляешь, всех не казнят. Троих всего лишь хватит, остальные будут думать. Поэтому я выступаю от народа, народ говорит, это не мои слова. Мы хотим, чтобы все были богатые, но нельзя лезть в миллиарды, в карман государственный, а мы это все видим, — сказала Надежда Мубаратшева.

В свою очередь первый замглавы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов ответил, что в ведомстве действительно мониторят общественное мнение, и есть серьезный запрос граждан на ужесточение наказания за коррупцию.

Мы в этом отношении тоже работаем, сейчас ряд предложений Агентством выработан. В частности, усиление ответственности за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. К примеру, вы знаете широкий общественный резонанс вызывают факты, когда особенно бывшие высокопоставленные чиновники, не отбыв полный срок, выходят на свободу по УДО. Либо вызывает критику определенную и практика штрафов за коррупцию. Понимая это, мы сейчас предложения выработали и находимся в процессе обсуждения, — сказал Бектенов.

Так, по его словам, предлагается отменить возможность применения УДО, кратных штрафов и колонию-поселение по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Также мы предлагаем усилить ответственность за коррупцию со стороны правоохранительных органов и судей. Так, это особая категория государственных служащих, которые наделены серьезным статусом, серьезными полномочиями. Фактически решают судьбы людей. Если они совершают коррупционные преступления, то, на наш взгляд, ответственность должна быть более серьезной, нежели у другого человека, который совершает коррупционное преступление. Такой пакет нами выработан, сейчас мы в обсуждении, — пояснил замглавы ведомства.

Что касается совсем радикальных мер, как смертная казнь, то, по его словам, от этого уровень коррупции не снизится.

Вопрос все-таки не в жестокости наказания, а скорее в неотвратимости наказания. Если каждый коррупционер будет знать, что его ответственность безусловно настанет, то это будет серьезным сдерживающим фактором. А будет ли это смертная казнь или большой срок - это не столь критично, — заключил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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