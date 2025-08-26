Осужденный к смертной казни казахстанец выходит на свободу

В Акмолинской области к выходу на свободу готовят мужчину, ранее приговоренного к исключительной мере наказания – расстрелу, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Акмолинской области рассказали, что 49-летний осужденный отбыл срок почти 25 лет.

По информации ведомства, много лет назад он вместе с другом за 10 дней отпуска, который дали в воинской части по семейным обстоятельствам, совершил несколько тяжких преступлений.

"Когда отпуск подошел к концу, решил, что возвращаться не будет. Находясь все время в состоянии алкогольного опьянения, он день за днем углублялся все дальше и дальше – от изнасилования несовершеннолетних до убийства. Медэкспертиза на вменяемость дала заключение, что он психически здоров", – рассказали в ведомстве.

Мужчину приговорили к расстрелу. Решением Верховного суда Казахстана смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы.

После приговора семья осужденного полностью отказалась от него, за все годы никто не писал и не звонил. И ближе к сроку освобождения мужчина показал моральную неготовность к выходу на волю, стал испытывать тревогу: в беседах с психологом признался, что не знает, как сможет жить в современном обществе, которое для него незнакомо: все, что он слышит о жизни за решеткой, звучит как фантастика.

"В следующем году у осужденного подходит срок освобождения, поэтому мы занимаемся его подготовкой уже сейчас. Семья отказалась от него, и идти ему некуда. Один из центров социальной адаптации выразил готовность принять его на год при наличии необходимых документов. Наша задача – не только обеспечить исполнение наказания, но и дать шанс человеку вернуться к достойной жизни", – отметил начальник отдела по воспитательной и социально-психологической работе с осужденными Жанат Кожин.

По его словам, подготовка к освобождению включает психологическую помощь, оформление необходимых документов, а также взаимодействие с центрами социальной адаптации.

