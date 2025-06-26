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Происшествия

Двое казахстанцев задержаны в Индонезии, им грозит смертная казнь: что говорят в МИД РК

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 09:35 Фото: pexels
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал задержание двух казахстанцев в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них было обнаружено примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина. Казахстанцев обвиняют в распространении наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь.

"По информации индонезийских правоохранительных органов, на территории страны задержаны двое граждан Казахстана. Они подозреваются в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению", – заявил Айбек Смадияров сегодня, 26 июня.

Он подчеркнул, что посольство Казахстана в Джакарте поддерживает связь с органами следствия и родными обвиняемых.

"Вопрос находится на контроле казахстанских дипломатов", – заключил Айбек Смадияров.

20 июня 2025 года в КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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