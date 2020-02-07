Дождь со снегом ожидается в Казахстане 

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, центре и востоке с метелью.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине сохранится погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, центре и востоке с метелью.

В Акмолинской, Костанайской областях ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, местами метель, туман, гололед. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 17-22 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области усиление ветра 16 м/с.

В Мангыстауской, Жамбылской областях местами ожидается туман. Ночью и утром в Туркестанской области местами – туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 7 февраля.

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