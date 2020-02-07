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Занятия для школьников второй смены отменили в Нур-Султане

В столице прогнозируют снег, гололед и ветер.

Фото : leadinlife.info7 февраля 2020, 11:07

Занятия для школьников 0-9 классов отменили в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на управление образования столицы.

Управление образования Нур-Султана сообщает, что 7 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются, - говорится в сообщении.

По информации РГП "Казгидромет", в столице Казахстана сегодня прогнозируют снег. С погодой можно ознакомиться по ссылке.

27 января в Нур-Султане объявлен режим ЧС.


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