Как и где в Алматы проверяют на наличие коронавируса

По-прежнему усилена проверка всех рейсов, прибывающих в аэропорт Алматы.

Проверять каждого из нас поголовно на наличие в крови нового опасного коронавируса, свирепствующего в соседнем Китае, смысла нет. Чувствующим себя хорошо людям достаточно просто соблюдать гигиену, и не кушать сырое мясо, соблюдать другие советы от специалистов. Но если у вас появились симптомы ОРВИ или гриппа, необходимо посетить поликлинику, чтобы, во-первых, врач сделал необходимые назначения, а во-вторых, медики проверили, чем именно вы заболели. Об этом рассказали руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова и руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.

В поликлиниках Алматы обеспечена работа постов-фильтров с 8:00 до 20:00 по будням, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00 для осмотра пациентов, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа.

В поликлиниках, городских и частных, работающих по ГОБМП, обеспечены условия для забора крови и мазка у пациентов, обратившихся за медицинской помощью с клиникой ОРВИ, гриппоподобных заболеваний, тяжелых острых респираторных инфекций для последующего направления в Центральную референс-лабораторию и Научный центр экспертизы, - сказал Тлеухан Абилдаев.

Также, по словам Абилдаева, организовано дежурство ответственных лиц на входе в поликлиники и медицинские центры для сопровождения в отдельный кабинет прибывающих на прием больных с симптомами ОРВИ и гриппа с целью изоляции от основного потока пациентов.

Обеспечиваются полная изоляция пациентов при выявлении вероятного случая коронавируса, незамедлительное оповещение по утвержденной схеме, подготовка, транспортировка в специализированный стационар. В медицинских организациях обеспечен необходимый запас медикаментов, оборудования, неснижаемый запас антибактериальных и противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, - добавил он.

По-прежнему усилена проверка всех рейсов, прибывающих в аэропорт Алматы.

За эти 5 дней мы встретили и проверили, провели соответствующий карантинный контроль за 250 рейсами. Прибыло 250 рейсов за эти 5 дней, среди них мы изолировали порядка 22 человек, которые были доставлены в изолятор, в последующем в инфекционную больницу. У всех были выявлены случаи ОРВИ либо гриппа, - сказала Айзат Молдагасимова.

По ее данным, всего в Алматы 22 человека были обследованы на коронавирусную инфекцию, у всех отрицательные результаты. Специалистам в аэропорту и на вокзала помогают волонтеры.

Альберт Ахметов

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