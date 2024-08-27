Полиция Алматы активно проверяет гостиницы, хостелы и стройки

В Алматы усилили миграционный контроль, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы напомнили, что с 26 по 28 августа, в связи с проведением широкомасштабной отработки "Правопорядок", стражи порядка переведены на усиленный вариант несения службы.

"За первый день ОПМ за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 117 иностранцев, большая часть из которых трудилась на строительных объектах и на частных стройках. За пределы страны выдворены 22 иностранца, еще 42 человека по результатам проводимых рейдов водворены в приемник–распределитель ДП. К слову, в их числе гражданин Нигерии, который не имел при себе документы, удостоверяющие личность", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Он добавил, что полиция тщательно проверяет места концентрации иностранных граждан, незаконно живущих в городе: гостиницы, съемные квартиры, общежития и хостелы, стихийные трудовые биржи и строительные объекты.

Ранее ДП Алматы предупреждал горожан об оперативно-профилактическом мероприятии "Безопасная дорога". Цель отработки – предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, пресечение и выявление фактов нарушений правил дорожного движения, профилактика детского травматизма, а также снижение роста ДТП, причинами которых нередко является отсутствие навыков поведения у детей на дорогах, незнание ПДД.