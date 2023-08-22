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Свою версию о ситуации на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе озвучили в КНБ РК

Свою версию о ситуации на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе озвучили в КНБ РК Фото: pxhere
В КНБ РК заверили, что на казахстанско-кыргызском участке границы пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

Пограничной службой КНБ реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

"Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы". Пресс-служба КНБ РК

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана.  По его словам, там проходила операция по задержанию наркотических средств.

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