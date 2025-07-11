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События

Глава ДЧС Алматы покинул пост

Нурлан Атыгаев, пост главы ДЧС, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:10 Фото: gov.kz
10 июля 2025 года в социальных сетях появилась информация о том, что глава Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев покинул свой пост. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Zakon.kz подтвердили эти данные.

В Казнете уход Атыгаева тут же связали с недавним пожаром на пересечении аль-Фараби и Назарбаева.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:10
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Тогда в соцсетях пользователи стали активно распространять видео, на котором спасатели не смогли пустить пену из пожарного рукава и стали тушить пламя водой. Позднее в ДЧС ответили на критику, обрушившуюся на них.

В пресс-службе МЧС корреспонденту Zakon.kz 11 июля 2025 года опровергли связь между этими двумя событиями.

Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева уточнила, что Атыгаев покинул должность в связи с кадровыми изменениями в структуре городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Что касается рассылок из Казнета:

"Эти события (Прим. ред.) не связаны с информацией, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях. Просим руководствоваться только официальными источниками".

Атыгаев был назначен начальником ДЧС Алматы в октябре 2023 года. Ранее возглавлял ДЧС Акмолинской области, работал в ДЧС СКО.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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