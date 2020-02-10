Чем запомнился экс-замакима Алматинской области Багдат Манзоров

Начав свой трудовой путь с должности тренера в детской спортивной школе, он дошел до поста замакима Алматинской области.

Сегодня, 10 февраля, Багдат Манзоров покинул пост заместителя акима Алматинской области. Как отметил глава региона Амандык Баталов, его заместитель освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, за время работы проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Об основных этапах карьеры Багдата Манзорова и о том, как он показал себя на различных руководящих постах, решил напомнить zakon.kz.

Манзоров Багдат Сайланбаевич родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный институт физической культуры, Карагандинский государственный кооперативный институт (заочно), кандидат экономических наук.

Профессиональную карьеру начинал в детской спортивной школе Талдыкоргана в качестве тренера по боксу. С 1985 по 1992 годы работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза, а затем вплоть до 1999 года – президентом ТОО "Торговый дом "Шаган".

После этого он перешел на госслужбу и следующие два года занимал пост заместителя акима Коксуского района Алматинской области, а затем стал акимом Аксуского района Алматинской области. С 2004 по 2008 годы был генеральным директором ТОО "Айсер". А затем был назначен акимом Алатауского района города Алматы.

На этой должности он проработал ровно девять лет с 2008 по 2017 годы, под его руководством в данном районе были построены четыре новые поликлиники, девять школ, 12 государственных детских садов, Атлетическая деревня, Ледовый дворец "Алматы Арена" и несколько десятков многоэтажных домов. Также он запомнился тем, что сумел мобилизовать жителей Алатауского района и лично руководил ими при устранении последствия урагана в районе Медеу в 2011 году.

Кроме того, благодаря личному вмешательству Багдата Манзорова, в апреле 2016 года состоялось переселение в новый дом жителей накренившейся 9-этажки в микрорайоне "Алгабас". А когда в июне того же года и в том же микрорайоне сточные воды затопили пятиэтажный дом, он обязал подрядчиков в месячный срок устранить все имеющиеся недочеты.

В июле 2017 года Багдат Манзоров был назначен руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы. На этой должности он запомнился, прежде всего, борьбой с незаконно построенными донерными и прочими торговыми точками, в основном располагавшимися на автобусных остановках. Также под его руководством активно боролись с недобросовестными застройщиками бюджетного жилья, допускавшими различные нарушения при проведении строительно-монтажных работ.

12 июля 2019 года Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области и курировал ЖКХ, предпринимательство и туризм.

В сентябре 2019 года в соцсетях появилась информация о задержании Манзорова. Позже первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат сообщил о том, что дело в отношении Багдата Манзорова было переквалифицировано с 366-й статьи Уголовного кодекса РК (получение взятки) на 190-ую статью, часть 4, пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере).

29 октября стало известно, что Генеральная прокуратура РК прекратила дело в отношении заместителя акима Алматинской области Манзорова. С него сняли все обвинения, и он вернулся на рабочее место, где проработал вплоть до 10 февраля 2020 года.

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