Машина моя, но пистолет не мой - участник массового наезда в Алматы

Он утверждает, что не совершал наезд.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о массовом наезде на пешеходов. На скамье подсудимых находятся браться Жандос и Динмухамед Аликеевы, передает zakon.kz.

Сегодня, 11 февраля, прокурор задал вопрос про пистолет, который фигурировал в деле. Оказалось, что это был травматический пистолет.

Машина моя, но пистолет не мой, - пояснил Динмухамед Аликеев.

Прокурор также задал ряд вопросов про день наезда.

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Я в драке не участвовал, никого не бил. Во второй раз (поехал, потому что - ред.) девушка плакала. Я думал заеду туда, чтобы попросить извинения и поеду дальше по делам. Ни на кого наезда не совершал, - сказал Жандос Аликеев.

В итоге гособвинитель заявил, что необходимо пригласить еще одного свидетеля.

Судебное заседание перенесли на завтра, 12 февраля.

Ранее в суде двое пострадавших рассказали, что не имеют претензий к подсудимым братьям. 26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

Айтурган Азимжанова

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