Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 175

Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии.

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек.

Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, больные в тяжелом состоянии - это люди в возрасте 60-70 лет. Среди них три японца и один иностранец.

Власти Японии рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess, заразившихся коронавирусом.

Мы считаем, что необходимо ускорить рассмотрение этого вопроса, - подчеркнул министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като .

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Россиян среди заразившихся к настоящему времени зафиксировано не было. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

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