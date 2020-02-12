Кульгинов о задержании акима Байконырского района: Все будет по закону

Он ответил на вопрос, должен ли уйти в отставку за коррупцию подчиненного.

Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением прокомментировал ситуацию с пойманным на коррупции акимом Байконырского района, сообщает корреспондент zakon.kz.

Недавно акима Байконырского района Аскара Есилова заподозрили в коррупции. Чиновник свою признал. Даже писали, что он взял взятку в виде IPhone. Не считаете ли вы, что должны подать в отставку? – спросила на сессии вопрос-ответ журналист.

Спасибо, что вы меня так любите. (…) Все будет по закону, что скажет закон, то и будем делать, - ответил аким столицы.

Слухи о задержании акима района стали распространяться 20 января. Никаких подробностей и официального подтверждения не последовало. Позже в СМИ сообщили, что аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов уличен в получении 4 000 000 тенге и нового "iPhone". В Антикоррупционной службе факт подтвердили.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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