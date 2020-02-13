По следам погибших в Алматы детей. Как выглядит место трагедии

Расположен водоем на большой заросшей камышом территории.

Утром 13 февраля стало известно о гибели троих школьников в Алматы. Они утонули в искусственном канализационном коллекторе. Корреспондент zakon.kz побывал на месте трагедии.

Как сообщалось ранее, 12 февраля трое учеников школы №184 мкр. Алгабас ушли в школу и не вернулись. Во время поисков их рюкзаки нашли около водоема. И утром 13 февраля водолазы нашли их тела.

Корреспондент zakon.kz побывал в мкр. Теректы. На приведенной ниже карте отмечено месторасположение школы, где учились дети, примерное месторасположение дома одного из ребят (как указал местный житель) и примерное месторасположение этого водоема.

Расположен водоем на большом, заросшем камышом, пустыре. Там ощущается стойкий запах отходов человеческой жизнедеятельности.

По информации департамента полиции города, по факту гибели 13-летних детей проводится расследование. С целью установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза.

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